Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu nerede doğdu? Afra Saraçoğlu kiminle sevgili? Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu hayatı ve sanat camiasına adım atma hikayesiyle merak ediliyor.
Sanat dünyasının popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu filmleri ve dizilerinin yarattığı sükse ile başarı basamaklarını hızlı bir şekilde çıkıyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun ünlü olmadan önceki yaşamı ve özel hayatına dair sorulara cevap bulmak için Afra Saraçoğlu biyografisi hazırladık. Afra Saraçoğlu dizileri, Afra Saraoğlu filmleri gibi arayışlara cevap bulmak için güzel oyuncunun izlenme rekorları kıran yapımlarını inceledik.
Tüm bunların öncesinde genç aşıklar Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun romantizm dolu tatillerinden konuşalım…
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Göcek’te yaptığı tatilden romantik paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Genç neslin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Göcek’te mavi suların tadını çıkarttığı anlarını sevenleriyle paylaştı. Afra Saraçoğlu sevgilisiyle olan fotoğrafını Instagram hesabına yükleyerek altına güneş ve kalp emojisi koydu. Bu aşk kokan kareye Mert Yazıcıoğlu ise kalp emojisi ile cevap verdi. Doğal güzelliği ve makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nun fotoğrafı için “Sahiplenen erkek tutuşu” yorumları yapıldı. Çiftin aşk dolu karesi binlerce yorum ve beğeni topladı.
Gelelim asıl sorulara: sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Afra Saraçoğlu kimdir boy kilo? Afra Saraçoğlu annesi kimdir? Afra Saraçoğlu Şükrü Saraçoğlu’nun nesi? Afra Saraçoğlu estetikli mi? İşte Afra Saraçoğlu’nun yaşamına dair merak edilen tüm detaylar…
Annesi ve babası küçük yaşlarda ayrılan Afra Saraçoğlu 2.12.1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Afra Saraçoğlu annesi Lütfiye Saraçoğlu ile beraber yaşadı ve hayatta kalmak için ikili birbirlerine hep destek oldu. Bir röportajında annesinin yaşadıkları maddi zorlukları kendisine yansıtmamak için hep mücadele ettiğini söyleyen Afra Saraçoğlu 13 yaşında çalışma hayatına atıldı. Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu gayrimenkul işiyle uğraşıyordu. Anne kız bir süre Akçay’da yaşadı oradan ise Antalya’ya taşındı. Daha sonraki yıllarda Afra Saraçoğlu Anadolu Üniversitesi’nde eğitim almak için Eskişehir’e yerleşti. Afra Saraçoğlu yaş olarak 23 yaşındadır. Afra Saraçoğlu burcu ise Yay’dır. Ekranların sevilen isimlerinden olan Afra Saraçoğlu boy olarak 1.73 metredir. Afra Saraçoğlu’nun kilosu ise 48 olarak biliniyor.
Afra Saraçoğlu Nurgül Yeşilçay’ın kızı Çiçek’i canlandırdığı İkinci Şans filmiyle sanat dünyasına adım attı. İkinci Şans Afra Saraçoğlu hayatı ve kariyeri için bir mihenk taşı oldu. Özcan Deniz’in sosyal medya hesabından yaptığı oyuncu seçimlerine dair paylaşıma Afra Saraçoğlu adına annesi başvurdu. Deneme çekimi için Eskişehir’den yolan çıkan Afra Saraçoğlu’nu annesi de yalnız bırakmadı. Anne kızın bu yolculuğu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk kariyerini başlattı.
2016 yılında yönetmen koltuğunda Özcan Deniz’in oturduğu başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz’in üstlendiği İkinci Şans filmiyle Afra Saraçoğlu ışıltı dünyaya adım attı.
Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile 2018 yılında beraber kamera karşına çektikleri “İyi Oyun” filminin setinde tanıştı. Filmde başlayan aşk gerçeğe dönüştü ve Afra Saraçoğlu kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile doludizgin bir aşka yelken açtı. Netflix’in orijinal yapımlarından biri olan Aşk 101 dizisinde Sinan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile 1.5 yıldır beraber. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çiftin ne zaman evlenecekleri ise merak ediliyor.
İkinci Şans filminden sonra oyunculuk yolunda emin adımlarla ilerleyen Afra Saraçoğlu, 2017 yılında Kayla rolüne hayat verdiği “Kötü Çocuk” filminde Tolga Sarıtaş ile başrolleri paylaştı. Beyaz perdede rüştünü ispat eden Afra Saraçoğlu Star TV’de ekrana gelen "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Ece Çamkıran karakterine hayat verdi. 2017-2018 yılları arasında devam eden Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Afra Saraçoğlu; Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuprul, Mahir Günşiray ve Alp Navruz ile başrolleri üstelendi.
2018 yılında beyaz perdeye yeniden göz kırpan Afra Saraçoğlu Kubilay Aka ile “Aşk Bu Mu” filminin başrollerini paylaştı. Aşk Bu Mu filiminde Gülüm karakterine nefes veren Afra Saraçoğlu hiç ara vermeden yeni bir dizi projesine imza attı.
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından Afra Saraçoğlu Star TV kanalının projesi olan “Kardeş Çocukları” dizisinde Hayat Çetin karakterini canlandırdı. 27 Ocak 2109 tarihinde yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler Afra Saraçoğlu’na eşlik etti.
2020 yılında ise afra Saraçoğlu çarpıcı konusu ve ilginç hikayesiyle Fox TV’de ilgiyle takip edilen Öğretmen dizisinde Gizem Bozkurt karakterini canlandırıyor. Fox TV ekranlarındaki Öğretmen dizisinin başrollerini Afra Saraçoğlu İlker Kaleli ile beraber paylaşıyor.
Afra Saraçoğlu dizileri arasında Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları ve Öğretmen sayılırken; Afra Saraçoğlu filmleri arasında ise İkinci Şans, Kötü Çocuk, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu bulunuyor.
Başarı dizi ve filmlerinden sonra Afra Saraçoğlu Türkiye Gençlik Ödülleri kapsamında verilen “En İyi Kadın Oyuncu” ve “Pantene Yıldızı Parlayan” ödüllerine layık görüldü.
Genç oyuncunun popülerliğini arttırmasında sonra bebek sahibi olacak anne ve baba adayları Afra isminin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre Afra; pembeye çalan beyaz demektir. Aynı zamanda Afra adının ayak değmemiş beyaz toprak meali de bulunur.
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