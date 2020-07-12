Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu nerede doğdu? Afra Saraçoğlu kiminle sevgili? Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu hayatı ve sanat camiasına adım atma hikayesiyle merak ediliyor.

Sanat dünyasının popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu filmleri ve dizilerinin yarattığı sükse ile başarı basamaklarını hızlı bir şekilde çıkıyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun ünlü olmadan önceki yaşamı ve özel hayatına dair sorulara cevap bulmak için Afra Saraçoğlu biyografisi hazırladık. Afra Saraçoğlu dizileri, Afra Saraoğlu filmleri gibi arayışlara cevap bulmak için güzel oyuncunun izlenme rekorları kıran yapımlarını inceledik.

Tüm bunların öncesinde genç aşıklar Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun romantizm dolu tatillerinden konuşalım… Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu mavi tura çıktı Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Göcek’te yaptığı tatilden romantik paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Genç neslin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Göcek’te mavi suların tadını çıkarttığı anlarını sevenleriyle paylaştı. Afra Saraçoğlu sevgilisiyle olan fotoğrafını Instagram hesabına yükleyerek altına güneş ve kalp emojisi koydu. Bu aşk kokan kareye Mert Yazıcıoğlu ise kalp emojisi ile cevap verdi. Doğal güzelliği ve makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nun fotoğrafı için “Sahiplenen erkek tutuşu” yorumları yapıldı. Çiftin aşk dolu karesi binlerce yorum ve beğeni topladı.

Gelelim asıl sorulara: sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Afra Saraçoğlu kimdir boy kilo? Afra Saraçoğlu annesi kimdir? Afra Saraçoğlu Şükrü Saraçoğlu’nun nesi? Afra Saraçoğlu estetikli mi? İşte Afra Saraçoğlu’nun yaşamına dair merak edilen tüm detaylar…

Çocuk Afra: Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu ne mezunu? Annesi ve babası küçük yaşlarda ayrılan Afra Saraçoğlu 2.12.1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Afra Saraçoğlu annesi Lütfiye Saraçoğlu ile beraber yaşadı ve hayatta kalmak için ikili birbirlerine hep destek oldu. Bir röportajında annesinin yaşadıkları maddi zorlukları kendisine yansıtmamak için hep mücadele ettiğini söyleyen Afra Saraçoğlu 13 yaşında çalışma hayatına atıldı. Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu gayrimenkul işiyle uğraşıyordu. Anne kız bir süre Akçay’da yaşadı oradan ise Antalya’ya taşındı. Daha sonraki yıllarda Afra Saraçoğlu Anadolu Üniversitesi’nde eğitim almak için Eskişehir’e yerleşti. Afra Saraçoğlu yaş olarak 23 yaşındadır. Afra Saraçoğlu burcu ise Yay’dır. Ekranların sevilen isimlerinden olan Afra Saraçoğlu boy olarak 1.73 metredir. Afra Saraçoğlu’nun kilosu ise 48 olarak biliniyor. Oyunculuk kariyerine ilk adım: Afra Saraçoğlu nasıl ünlü oldu? Kim tarafından keşfedildi? Afra Saraçoğlu Nurgül Yeşilçay’ın kızı Çiçek’i canlandırdığı İkinci Şans filmiyle sanat dünyasına adım attı. İkinci Şans Afra Saraçoğlu hayatı ve kariyeri için bir mihenk taşı oldu. Özcan Deniz’in sosyal medya hesabından yaptığı oyuncu seçimlerine dair paylaşıma Afra Saraçoğlu adına annesi başvurdu. Deneme çekimi için Eskişehir’den yolan çıkan Afra Saraçoğlu’nu annesi de yalnız bırakmadı. Anne kızın bu yolculuğu Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk kariyerini başlattı.

2016 yılında yönetmen koltuğunda Özcan Deniz’in oturduğu başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz’in üstlendiği İkinci Şans filmiyle Afra Saraçoğlu ışıltı dünyaya adım attı.