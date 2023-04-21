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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrılığında şok iddia! "Haklıymışsın kardeşim"

21.04.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrılığı magazin gündemindeki yerini koruyor. Mert Yazıcıoğlu şu sıralar Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişki ile de gündemde. Ayrılığın nedeni olarak gösterilen Mert Ramazan Demir ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Afra ve Mert Ramazan'ın aynı mekandan fotoğraf paylaşması sonucu aldatma iddiaları tekrar alevlendi.

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrılığında şok iddia! "Haklıymışsın kardeşim"

Star TV'nin cuma günü reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i canlandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aynı mekandan sosyal medyada fotoğraf paylaşmaları ortalığı karıştırdı. İkilinin aynı mekanda olması takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu konu ile ilgili çok fazla konuşmamıştı.

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Twitter'da Televizyon Dünyası'nın haberine göre, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aynı mekandan fotoğraf paylaştılar. Takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay için kullanıcılar, "Gözü olanın gözü çıksın", "Çok güzeller nazar değmesin", "Yakışır" gibi yorumlarda bulundular.

"KUBİLAY AKA HAKLIYMIŞSIN KARDEŞİM"

Mert Yazıcıoğlu ile AŞK 101 dizisinde beraber rol alan ve Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu'nun dizi sahnelerinde fazla yakınlaşmalarından rahatsız olmuş ve bu konu yüzünden Mert Ramazan Demir ile tartışmıştı.

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Bir kullanıcının, Saraçoğlu ve Demir'in fotoğrafları için "Kubilay Aka haklıymışsın kardeşim" yorumu kısa sürede yüksek beğeni topladı. Birçok kişi de Kubilay Aka'nın haklı olduğuna dair yorumlarda bulundu.

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