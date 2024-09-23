Afra Saraçoğlu'nun dokunmasını istemediği iddia edilmişti! Cem Söküt'ten sert açıklama geldi!

Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve yeni partneri Cem Söküt arasında dokunma krizi yaşandığı iddia edilmişti. Bilal Özcan dizideki bir öpüşme sahnesinde Afra'nın partneri Cem Söküt'ü iterek "Ellemeni istemiyorum" çıkışını yaptığı iddia edilmişti.

Özcan, "Adamcağız doğaçlamaya geçiyor. Afra Saraçoğlu'na dokunuyor. Afra sahne süresince devam ediyor. Sahne bittikten sonra isyan ediyor. 'Senaryoda yoksa bana bunları yapamazsın, dokunamazsın' diye tavrını ortaya koyuyor. Adam da 'Daha iyi olsun diye yapıyorum.' diyor." sözleriyle Afra Saraçoğlu ve Cem Söküt arasında yaşananları anlatmıştı.

CEM SÖKÜT AÇIKLAMA YAPTI!

İddiaların ardından ise Cem Söküt sosyal medya hesabında bir açıklama yazısı yayınladı. Söküt, "Kariyerim boyunca onlarca kadın messlektaşım ile aynı projede çalıştım. Bugüne kadar tüm çalışma arkadaşlarım ile olan ilişkim saygı ve profesyonellik çerçevesinde olmuştur. Rol arkadaşım ile sosyal medyada dolaşan haberlerle ilgili görüştüğümde neden bu şekilde bir haber yapıldığını bilmediğini, haberlerdeki gibi bir durumun yaşanmadığını tarafıma söylemiştir." dedi.

"İFTİRA VE KARALAMA"

Genç oyuncu, açıklamasında "Hakkımıza söylenen bu sözlerin iftira ve karalama mahiyetinde olduğunu Türkiye'nin en çok izlenen projemize zarar vermek için genç oyuncular üzerinden yapılan bu çirkin girişimlerin boşa çıkartılacağını siz değerli takipçilerime ve sevenlerine iletirim" ifadelerini kullandı.