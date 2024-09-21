Partnerini itti mi? Afra Saraçoğlu ve Cem Söküt'le ilgili dokunma krizi iddiası! 'Ellemeni istemiyorum...'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Hikayesi değişen diziye yeni isimler ve başrol oyuncularına da yeni partnerler gelmişti. Pelin Akil Diyar rolüyle Ferit'in yeni sevgilisi olurken Cem Söküt de Seyran'ın sevgilisi olarak dizide yer aldı.

"SETTE DOKUNMA KRİZİ" İDDİASI...

Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen'in yer aldığı Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında Cen Söküt ve Afra Saraçoğlu'yla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Yalı Çapkını setinde gerilim yaşandığı belirtildi. Dizideki bir öpüşme sahnesinde Afra'nın partneri Cem Söküt'ü iterek "Ellemeni istemiyorum" çıkışını yaptığı iddia edildi.

Bilal Özcan olayın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı: "Adamcağız doğaçlamaya geçiyor. Afra Saraçoğlu'na dokunuyor. Afra sahne süresince devam ediyor. Sahne bittikten sonra isyan ediyor. 'Senaryoda yoksa bana bunları yapamazsın, dokunamazsın' diye tavrını ortaya koyuyor. Adam da 'Daha iyi olsun diye yapıyorum.' diyor." dedi.

YENİDEN BARIŞMIŞLARDI!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nın ilk bölümünü OGM'de gerçekleşen izlemeye katılmayıp başbaşa evde izlemişti. Sabahın erken saatlerinde ise set için birlikte evden çıktıkları öğrenilmişti.