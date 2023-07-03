Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hamle! Mert Ramazan Demir karşılıksız bırakmadı

Yalı Çapkını başladığı günlerde Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu uzun süredir birlikteydi. Afra Saraçoğlu'nun ikilinin yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddiaları o dönemde gündeme geliyordu.

Mert Yazıcıoğlu her ne kadar "Mert Ramazan Demir bizim arkadaşımız" dese de Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmaya başladığı, Yazıcıoğlu'nun da bundan rahatsız olduğu iddiaları dilden dile yayıldı.

KUBİLAY AKA DURUMA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Nitekim Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gerginlik de bu iddiaları güçlendirdi. İddialara göre Mert Yazıcıoğlu'nun bu yakınlıktan rahatsızlık duyduğu için Afra Saraçoğlu ile birlikteliğini bitirdi.



Aylar aylar sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı. Bu görüntülerin ardından ilk hamle Mert Yazıcıoğlu'ndan geldi. Yazıcıoğlu, arkadaşı Mert Ramazan Demir'i Instagram hesabından sildi.

Mert Ramazan Demir de ardından, Instagram hesabındaki bu fotoğrafı sildi.

Söz konusu fotoğraf, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun sevgili oldukları döneme ait...

