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  4. Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hamle! Mert Ramazan Demir karşılıksız bırakmadı

Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hamle! Mert Ramazan Demir karşılıksız bırakmadı

03.07.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir "Arkadaşız" açıklamalarından sonra dudak dudağa yakalandı. Afra Saraçoğlu ile aşkları belgelenen Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ile de arkadaştı. Yazıcıoğlu eski aşkının pozları sonrası arkadaşını sildi.

Yalı Çapkını başladığı günlerde Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu uzun süredir birlikteydi. Afra Saraçoğlu'nun ikilinin yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddiaları o dönemde gündeme geliyordu.

Mert Yazıcıoğlu her ne kadar "Mert Ramazan Demir bizim arkadaşımız" dese de Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmaya başladığı, Yazıcıoğlu'nun da bundan rahatsız olduğu iddiaları dilden dile yayıldı.

Ekran Alıntısı

KUBİLAY AKA DURUMA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Nitekim Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gerginlik de bu iddiaları güçlendirdi. İddialara göre Mert Yazıcıoğlu'nun bu yakınlıktan rahatsızlık duyduğu için Afra Saraçoğlu ile birlikteliğini bitirdi.

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Aylar aylar sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı. Bu görüntülerin ardından ilk hamle Mert Yazıcıoğlu'ndan geldi. Yazıcıoğlu, arkadaşı Mert Ramazan Demir'i Instagram hesabından sildi.

Mert Ramazan Demir de ardından, Instagram hesabındaki bu fotoğrafı sildi.

Ekran Alıntısı

Söz konusu fotoğraf, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun sevgili oldukları döneme ait...

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