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  4. Afra Saraçoğlu ve Burcu Esmersoy pişti oldu! Pozları sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu ve Burcu Esmersoy pişti oldu! Pozları sosyal medyayı salladı

21.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren ve Mert Ramazan Demir’le beraberliğiyle gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu davet tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan ünlü ismin kıyafetini daha önce Burcu Esmersoy’un da giydiği ortaya çıktı.

Özel yaşamı ve yer aldığı dizi ile sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu bu sefer katıldığı bir davetteki tarzıyla ilgi odağı oldu. İddialı bir elbise tercih eden Saraçoğlu’nun kıyafetini daha önce Burcu Esmersoy’un da giymiş olması dikkatlerden kaçmadı.

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu güzelliği ile adeta büyülüyor. Bodrum’da bir davete katılan Saraçoğlu'nun derin dekolteli kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

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İddialı elbiseyi daha önce ünlü isim Burcu Esmersoy'un da giydiği ortaya çıktı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Afra Saraçoğlu'na elbiseyi yakıştırırken bazı kullanıcılar ise Esmersoy'u beğendiğini dile getirdi.

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Afra Saraçoğlu Burcu Esmersoy sosyal medya karakteri

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