Afra Saraçoğlu ve Burcu Esmersoy pişti oldu! Pozları sosyal medyayı salladı

Özel yaşamı ve yer aldığı dizi ile sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu bu sefer katıldığı bir davetteki tarzıyla ilgi odağı oldu. İddialı bir elbise tercih eden Saraçoğlu’nun kıyafetini daha önce Burcu Esmersoy’un da giymiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu güzelliği ile adeta büyülüyor. Bodrum’da bir davete katılan Saraçoğlu'nun derin dekolteli kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

İddialı elbiseyi daha önce ünlü isim Burcu Esmersoy'un da giydiği ortaya çıktı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Afra Saraçoğlu'na elbiseyi yakıştırırken bazı kullanıcılar ise Esmersoy'u beğendiğini dile getirdi.





