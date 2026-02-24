Ünlü şarkıcı Gökçe hastalığını ilk kez açıkladı! "İlacı yok"

“Tuttu Fırlattı”, “Her Şey Bitmedi Bitmez” ve “Kader Utansın” gibi dillerden düşmeyen şarkılarla hafızalara kazınan Gökçe, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in sunduğu televizyon programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı.

Gökçe, Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi olduğunu açıkladı. Gökçe; “9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.” ifadelerini kullandı.

11 yıl önce yurtdışında evlendiğini anlatan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: “11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.”