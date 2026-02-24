Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Böyle görüntülendi

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre Dermancıoğlu, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü isim, erkek arkadaşını sokakta karşılaştığı dostlarıyla tanıştırdı.

Dermancıoğlu'nun, neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet üzerinde olan ikilinin, trafik kurallarına uyduğu görüldü.