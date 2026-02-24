MAGAZİN

Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Böyle görüntülendi

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Dermancıoğlu Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Öznur Yaslı İkier

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre Dermancıoğlu, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü isim, erkek arkadaşını sokakta karşılaştığı dostlarıyla tanıştırdı.

Dermancıoğlu'nun, neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet üzerinde olan ikilinin, trafik kurallarına uyduğu görüldü.

Esra Dermancıoğlu
