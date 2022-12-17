Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, gündeme oturan öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için havalimanına gitti. Seyran'ın ısrarlarına rağmen gideceğini söyleyen Ferit, Seyran'ın ani öpücüğüyle şaşkına döndü.

İkilinin uzun öpüşme sahnesi, sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çok konuşulan sahneye yorum yaptı.

''PARAMPARÇA OLDUM''

Afra Saraçoğlu, Seyran ve Ferit'in öpüşmesini izleyen Pelo ve Yusuf'a üzüldüğünü belirten ''Aga be'' yorumunu yaparken, Mert Ramazan Demir ise ''Paramparça oldum'' ifadelerini kullandı.

OGM Pictures'in Mecidiyeköy'de gerçekleşen yılbaşı partisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaştığı, bundan rahatsız olan Kubilay Aka'nın olay çıkardığı iddia edilmişti. Taraflardan konu hakkında herhangi bir yalanlama gelmedi.

Afra Saraçoğlu, uzun bir süredir Kubilay Aka'nın yakın dostu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.



