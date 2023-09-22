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Afra Saraçoğlu ve Taro Emir Tekin'in dansları olay oldu! Mert Ramazan Demir’in tavrı dikkat çekti

22.09.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve diziye yeni sezonda dahil olan Taro Emir Tekin'in dansları sosyal medyada gündem oldu. Ekip eğlencesinde ünlü isimler dans ederken Mert Ramazan Demir’in oturması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Mert bakmamak için savaş veriyor" yorumları yapıldı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı diziye Taro Emir Tekin ve Binnur Kaya dahil oldu.

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Ekip eğlencesine katılan ünlü isimlerin eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Afra Saraçoğlu’nun ve Taro Emir Tekin’in sirtaki yaparkenki hallerine yorum ve beğeni yağdı.

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"FERİT'iN KABUSLARINA BENZEMİŞ"

Ünlü isimler dans ederken Mert Ramazan Demir’in oturup izlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada "Mert hadi sen de kalksana", "Bu ikiliyi ne zaman bir arada göreceğiz", "Yapımcıyla Gülseren Budayıcıoğlu Mert'i ablukaya almış", "Mert bakmamak için savaş veriyor", “Ferit’in kabuslarına benzemiş” yorumları yapıldı.

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