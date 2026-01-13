MAGAZİN

Gözaltına alınmıştı! Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama: ''Alnım açık, başım dik''

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 ismin gözaltına alındığı öğrenildi. Oktay Kaynarca'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulundu 6 isim gözaltına alındı.

Gözaltı haberlerinin ardından Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaynarca açıklamasında; “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir.

