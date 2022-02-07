Afrika Final Kupası: Senegal 0 -0 Mısır (Penaltılar: 4-3) MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

Senegal Mısır maçı Afrika Final Kupası'nda şampiyonu belli oldu. Koronavirüs dolayısıyla 1 sene ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşandı. Senegal ile Mısır Afrika Final Kupası'nda kozlarını paylaştı. Senegal - Mısır maçına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

SENEGAL - MISIR MAÇI MAÇ SONUCU

Senegal Mısır maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'da oynandı. Koronavirüs salgını sebebiyle 1 sene ertelemeli olarak Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır’ı penaltılarla mağlup eden Senegal, şampiyon oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Mısır’ı penaltı vuruşları sonrası 4-2 mağlup eden Senegal, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

SENEGAL - MISIR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Senegal’in kazandığı penaltıda topun başına Sadio Mane geçti. Sadio Mane’nin vuruşunu kaleci Mohamed Abou Gabal kurtararak, takımını oyunda tuttu. Maç boyunca iki takımın da yakaladığı önemli pozisyonlarda hem Senegal kalecisi Edouard Mendy, hem de Mısır kalecisi Mohamed Abou Gabal rakiplerine geçit vermedi.

Normal süresi ve uzatma dakikalarında gol olmayan mücadele penaltı vuruşlarına gitti. Senegal’de maçın başında penaltı kaçıran Sadio Mane, seri vuruşlarda son atışı ağlara göndererek ülkesine bir ilki yaşattı. Senegal’de Kalidou Koulibaly, Abdou-Lakhad Diallo, Bamba Dieng ve Sadio Mane penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Bouna Sarr’ın vuruşunu Mohamed Abou Gabal kurtardı.

Mısır’da ise Zizo ve Marwan Hamdy’nin vuruşları gol olurken, Mohamed Abdelmonem’in vuruşunda top direkten döndü. Mohanad Lasheen’in vuruşunu ise Senegal kalecisi Edouard Mendy kurtardı. Böylece Mısır’a penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

Senegal milli takımının en büyük kozu olan Sadio Mane turnuvada 3 gol, 2 asistlik performansla ülkesinin final oynamasında büyük katkı sağladı. Mane'nin Liverpool'dan takım arkadaşı Mohamed Salah ise turnuvada 2 gol 1 asiste imza atarken, penaltılara kalan Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıdı. Yarı finalde ev sahibi Kamerun'u yine penaltı atışları sonrası eleyen Mısır, bu kez finalde penaltı atışları sonrası kaybetti.

MISIR'I DEVİREN SENEGAL ŞAMPİYON OLDU

Afrika Final Kupası'nda Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği dev maçta Mısır'ı devirerek şampiyon olan Senegal takımının mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.





