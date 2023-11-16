Afrikalı futbolcular büyücülerin eline düştü! Çocuğunu kurban etmesini istediler, binlerce euro dolandırdılar...

Fransa'da ortalığı karıştıran büyü skandalı gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Pogba ile Mbappe arasında geçen 'büyü yaptırma' suçlamasının ardından bu kez eski futbolcu Yapi Yapo, büyücülerin eline düştü.

"AİLENİN ÜZERİNDE LANET VAR"

Büyücülerle geçirdiği zamanı anlatan Yapi Yapo, gittiği büyücünün ailesinin üzerinde bir lanet olduğu cevabını aldığını söyledi. Bu lanetin kalkması için ise bazı işlemler yapması gerektiğini söyleyen Yapi Yapo, öncelikle ufak sayılacak fakat sonradan artan miktarlarda parayı büyücüye kaptırdığını itiraf etti. Her seans başı 40 bin euro ödediği için zamanla parasının kalmadığını söyleyen Yapi Yapo, kan donduran bir gelişme daha anlattı.

"PARAN KALMADIYSA ÇOCUĞUNU KURBAN ETMELİSİN"

Artık parasının kalmadığını ve gücünün olmadığını ifade eden Yapi Yapo, o dönemde sözde büyücüden kan donduran bir cevap aldığını söyledi. Seans başı 40 bin euro ödediğini söyleyen Yapo, “paran kalmadıysa çocuğunu kurban etmelisin” yanıtını almasının üzerine bu durumu sonlandırdığını ifade ediyor. Yapo, büyücüye toplamda 200 bin euro gibi bir para kaptırdığını söyledi. Gilles Yapi Yapo, İsviçre 2’nci lig takımlarından BSC Old Boys’u çalıştırıyor.

PAUL POGBA & MBAPPE

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın yıldız oyuncuları yine büyü skandalına karışmıştı. Paul Pogba, milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdığı iddiasıyla suçlanmış ve o dönem polise ifade vermek zorunda kalmıştı. Fransa'da 2020 yılında yapılan bir anket, ülkede 10 kişiden en az 3'ünün büyü ve benzeri doğaüstü güçlere inanma eğilimde olduğunu ortaya koymuştu.





