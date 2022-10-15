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Afrikalı liderler, Tana Güvenlik Forumu'nda buluştu

15.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrikalı liderler, Tana Güvenlik Forumu'nda buluştu

İSTANBUL (AA) - Afrikalı siyasetçi ve akademisyenler, kıtadaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey Tana Güvenlik Forumu'nda bir araya geldi.

Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen foruma Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Sudan ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Uganda Devlet Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda diplomat ve akademisyen de katıldı.

Bu yıl 10'uncusu yapılan forumda tema "Güvenlik Tehditlerinin Yönetimi: Arzuladığımız Afrika için Direnci İnşa Etme" oldu.

Forumda konuşan Etiyopya Başbakanı Ahmed, dirençli bir Afrika'yı inşa etmek için sadece beklenmedik sorunlara katlanılmaması gerektiğini, aynı zamanda vaktinden önce plan yapılması ve Afrika merkezli yenilikçi çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi temsilen konuşan Devlet Başkanı Yardımcısı Alupo ise Afrika'nın ekonomik, çevresel, politik ve kültürel güvensizlik ortamıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için istekli planların ortaya konması gerektiğini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de foruma çevrim içi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Afrika

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