Sultandağları'nın yaylalarında otlamış ve sütten kesilmiş kuzuların eti, usta ellerde farklı bir lezzete bürünüyor.

Çay ilçesinde bir restoranda özel yöntemlerle hazırlanmış kuzu, odun ateşiyle kuyu tandırda pişirildikten sonra müşterilerine servis edilen "kuzu lokum"a dönüşerek, farklı tatlar arayanların ilgisini çekiyor.

İşletme sahibi Nebi Erkol, yaptığı açıklamada, yeni açılan bir restoran olduklarını belirterek, yeni damak tatları için sürekli arayış içerisinde olduklarını söyledi.

Yaşadıkları kentin şekerleme ve et ürünleriyle ünlü bir kent olduğunu dile getiren Erkol, Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu, ayrıca lokumuyla da dünya çapında tanındığını kaydetti.

Kentin bu iki özelliğinden esinlenerek, yeni bir damak tadı ve isim ortaya çıkardıklarını aktaran Erkol, "Usta ellerimizle kuyu tandırda kuzularımızı özel yöntemlerle pişirdik. Ortaya çok güzel bir lezzet ve damak tadı çıktı. Biz de buna, şehrimizle özdeşlemesi için adına 'kuzu lokum' ismini verdik. Lokum kıvamındaki bu harika tadı, yaklaşık da 2 aydır müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.