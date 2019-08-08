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Afyon lokumu ete bürünüp "kuzu lokum" oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

Yöre halkının, Afyonkarahisar'ın meşhur et ve lokumundan esinlenerek "kuzu lokum" olarak adlandırdığı yemek, lezzetiyle ilgi görüyor.

Afyon lokumu ete bürünüp "kuzu lokum" oldu

Sultandağları'nın yaylalarında otlamış ve sütten kesilmiş kuzuların eti, usta ellerde farklı bir lezzete bürünüyor.

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Çay ilçesinde bir restoranda özel yöntemlerle hazırlanmış kuzu, odun ateşiyle kuyu tandırda pişirildikten sonra müşterilerine servis edilen "kuzu lokum"a dönüşerek, farklı tatlar arayanların ilgisini çekiyor.

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İşletme sahibi Nebi Erkol, yaptığı açıklamada, yeni açılan bir restoran olduklarını belirterek, yeni damak tatları için sürekli arayış içerisinde olduklarını söyledi.

Yaşadıkları kentin şekerleme ve et ürünleriyle ünlü bir kent olduğunu dile getiren Erkol, Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu, ayrıca lokumuyla da dünya çapında tanındığını kaydetti.

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Kentin bu iki özelliğinden esinlenerek, yeni bir damak tadı ve isim ortaya çıkardıklarını aktaran Erkol, "Usta ellerimizle kuyu tandırda kuzularımızı özel yöntemlerle pişirdik. Ortaya çok güzel bir lezzet ve damak tadı çıktı. Biz de buna, şehrimizle özdeşlemesi için adına 'kuzu lokum' ismini verdik. Lokum kıvamındaki bu harika tadı, yaklaşık da 2 aydır müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

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Yeni lezzetleri 'kuzu lokum' için çok titiz hazırlıklar yaptıklarını anlatan Erkol, pişirdikleri hayvanların yaylada yetişmiş ve "en fazla altı aylık" olmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Kesimi yapılan kuzunun sabah erken saatlerde kuyu tandıra atılarak hava almaması için çamurla üzerinin kapatıldığını belirten Erkol, şunları söyledi:

"Tandırın içerisinde kuzumuz odun ateşinin közünde yaklaşık 1,5 saat pişiyor. Ondan sonra kuyunun kapağını açarak etimizi 30 dakika dinlenmeye alıyoruz. Etimiz dinlendikten pişen kuzumuzu sonra restoranımızın içerisindeki özel askılı sunum vitrinine alıyoruz. Daha sonra müşterimizin istediği porsiyona göre ustamız, etleri burada hazırlıyor. Kuzu etinden hazırlanan lezzetimiz gerçekten lokum tadında. Yeni açılan bir işletme olmamıza rağmen bu lezzetimiz ile ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Afyonkarahisar ve çevre illerden kuzu lokuma çok büyük ilgi var."

ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

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İşletmede usta olarak çalışan Özcan Şahin, doğuda "büryan", batıda "kuyu tandır" olarak bilinen bu lezzetin, sadece sütten yeni kesilmiş kuzuların etinden pişirildiğine dikkat çekerek, yoğun ilgiden memnun olduklarını anlattı.

Müşterilerden Bayram Avşar da "kuzu lokum"u çok beğenerek yediğini aktardı. Kuzudan yapılan yemekler yediğini ancak bunun lezzetinin farklı olduğunu belirten Avşar, "Gerçekten harika bir damak tadı. Memleketimizde de böyle bir lezzete de ihtiyaç vardı. Bu harika tadın ismini de Çaylılar, 'kuzu lokum' koydu. Buraya yolu düşen herkesin bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum." yorumunda bulundu.

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kuzu lokum yöresel yemekler afyon yemekleri

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