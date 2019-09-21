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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Bir anda önüne çıkan ata çarptı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi girişinde önüne çıkan ata çarpan araç, orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti. Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde meydana geldi. Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 otomobil Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptıktan sonra orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kekeç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Cemile Kekeç (1947) ve kızı Beyza Nur Karakum (1995) yaralandı.

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kekeç’in cenazesi Savcılık incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza at

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olay yerin güvenliğinin alınmamasının önemi bir kez daha ortaya cıkıyor. güvenlik önemli arkadaşlar yazık o çarpan adama da çarpılan adamlara da yazık. neyseki büyük bir sıkıntı olmamış çok şükür. siz siz olun bu tarz olaylarda önce cevre güvenliğini almak gerekir...
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