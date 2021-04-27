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  4. Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerinden biri olan Velense, tescillendi

Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerinden biri olan Velense, tescillendi

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında ‘Hamıraşı’ ismiyle de bilinen Afyonkarahisar’ın yerel lezzetlerinden ‘Velense’ tescillendi. Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu çullama köftenin ardından velensenin de tescil belgesini aldı.

Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerinden biri olan Velense, tescillendi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verilen 20. ürünün velense olduğu bildirildi. Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, velense için yaptıkları başvurunun ardından onay süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Velense için alınan coğrafi işaret tescil belgesinin gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını dileyen Zeybek, Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 20 ürününün tescil edildiği, tescil sırasında bekleyen 13 ürünün daha olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybek, "Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36. ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden velensenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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