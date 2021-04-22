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Antalya Kabak Tatlısı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Antalya Kabak Tatlısı” için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını bildirdi.

Antalya Kabak Tatlısı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Antalya Ticaret Sanayi Odası, kültürel ve coğrafi değerleri koruma altına alma çalışmaları kapsamında Antalya Piyazı’ndan sonra, kentin eşsiz lezzeti “Antalya Kabak Tatlısı”na da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. ATSO Başkanı Davut Çetin “Antalya Kabak Tatlısı”nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Davut Çetin’in açıklamasında “Anadolu toprakları kültürel ve coğrafi anlamda bize müthiş bir zenginlik sunuyor. Birçok değerimiz, ürünümüz bugüne kadar bu topraklarda hüküm sürmüş çok sayıda medeniyetin tortularını taşıyor. Coğrafi işaret işte bu değerlerin kendilerine has özellikleri koruma altına alma araçlarından birisi. Coğrafi işaret alarak benzersiz özelliklere sahip yöreye özel ürünlere farklılaşmanın katma değerini de yüklüyorsunuz. İyi bir sunum ve tanıtım kampanyasıyla da bu değeri daha da yukarılara taşıyorsunuz” ifadelerini yer aldı.

İLK BELGE ANTALYA PİYAZI’NA GELMİŞTİ

KABAK TATLISI

İlk olarak tescil belgesinin Antalya Piyazı için alındığını söyleyen Başkan Davut Çetin, “Biz ilk olarak 2018’de Antalya Piyazı’na tescil belgesi aldık. Şimdi de Antalya Kabak Talısı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandı. Bunun yanında Antalya’ya ait olan serpme börek, turunç ve bergamot reçellerinin de tescilleri için başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor. Başka yeni değerleri tespit edip koruma altına almak üzere de çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Antalya’da coğrafi işaretli 7 ürünün bulunduğunu, kabak tatlısı ile bu sayının sekize yükseldiğini belirten Başkan Çetin, bu güne kadar Finike Portakalı, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Korkuteli Karyağdı Armudu, Alanya Avakadosu, Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba, Alanya Yenidünyası ve Antalya Piyazı’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını da sözlerine ekledi.

ANTALYA KABAK TATLISI’NIN ÖZELLİKLERİ

Antalya Kabak Tatlısı Antalya ili ile özdeşleşmiş, yöre adı ile bilinirlik kazanmış ve yöreye özgü sunumu olan bir tatlıdır. Antalya Kabak Tatlısı; soyulmuş bal kabağı dilimlerinin toz şekerde bekletilip ocakta pişirildikten sonra üzerinin kuzinede ya da fırında kızartılması suretiyle üretilir. Kızartılmış bal kabaklarının üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülür ve üzerine ceviz içi serpilerek tüketime hazır hale getirilir. Geçmişi eskiye dayanan ve Antalya iline özgü üretim metodu ustalık becerisi gerektiren Antalya Kabak Tatlısı’nın coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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