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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

05.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

47,50

47,50

Karkas et

HTS

38,00

45,00

Dana eti

HTS

42,00

45,00

Buğday

HMS

2,37

2,55

Arpa

HMS

2,28

2,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

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04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
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Akşam
20:12
Yatsı
21:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
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