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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

05.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı 88 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

88,00

88,00

Kemiksiz etHTS

60,00

80,00

Beyaz haşhaş

HMS

38,39

38,39

Buğday

HMS

2,50

5,00

Arpa

HMS

2,50

4,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Çiloğlu Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
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