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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

08.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpanın kilogramı 4 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Arpa

HTS

4,00

4,00

BuğdayHMS

2,60

5,00

Buğday unuHTS

2,37

6,80

Kepek

HTS

1,90

3,65

Yem

HTS

2,80

2,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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