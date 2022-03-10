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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10.03.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu karkas kesimin en düşük kilogramı 83,41 lira, en yüksek 83,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu karkas kesim

HTS

83,41

83,42

KepekHTS

2,67

3,50

Buğday unuHMS

3,40

6,50

Buğday

HMS

4,60

4,75

Arpa

HMS

3,65

4,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:22
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