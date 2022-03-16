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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 76 lira, en yüksek 117,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

76,00

117,18

Karkas etHTS

65,00

80,88

PastırmaHTS

147,41

225,00

Buğday

HMS

2,50

5,30

Arpa

HMS

4,30

4,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
13:12
İkindi
16:33
Akşam
19:12
Yatsı
20:28
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