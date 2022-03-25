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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

25.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

60,00

60,00

Kemiksiz etHTS

65,00

230,00

Kuzu etiHTS

63,00

82,00

Buğday

HMS

6,50

6,50

Arpa

HTS

4,25

4,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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