Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin en düşük kilogramı 58 lira en yüksek 93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
58,00
93,00
Karkas etHTS
42,00
90,16
Beyaz haşhaşHMS
30,00
36,50
Arpa
HMS
4,00
4,50
Buğday
HMS
3,10
5,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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