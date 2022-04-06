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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

06.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin en düşük kilogramı 58 lira en yüksek 93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

58,00

93,00

Karkas etHTS

42,00

90,16

Beyaz haşhaşHMS

30,00

36,50

Arpa

HMS

4,00

4,50

Buğday

HMS

3,10

5,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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