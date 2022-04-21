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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 88,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

40,00

88,61

BuğdayHMS

1,85

2,60

ArpaHMS

1,62

4,90

Mısır

HMS

5,00

5,00

Yem

HTS

4,26

6,87

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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04:37
Sabah
06:07
Öğle
13:02
İkindi
16:46
Akşam
19:47
Yatsı
21:10
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