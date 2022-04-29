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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

29.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

56,00

95,00

Kemiksiz etHTS

100,00

117,09

BuğdayHMS

4,60

5,00

Kırık buğday

HTS

5,00

5,00

Arpa

HTS

5,42

5,60

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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