AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 85 lira, en yüksek 114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
85,00
114,00
Sığır etiHTS
76,00
88,00
Beyaz haşhaşHTS
40,00
40,00
Mavi haşhaş
HTS
31,87
31,87
Buğday
HTS
6,57
6,57
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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