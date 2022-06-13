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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

13.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 85 lira, en yüksek 114 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

85,00

114,00

Sığır etiHTS

76,00

88,00

Beyaz haşhaşHTS

40,00

40,00

Mavi haşhaş

HTS

31,87

31,87

Buğday

HTS

6,57

6,57

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:30
Yatsı
22:13
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