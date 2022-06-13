AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 85 lira, en yüksek 114 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

85,00

114,00

Sığır etiHTS

76,00

88,00

Beyaz haşhaşHTS

40,00

40,00

Mavi haşhaş

HTS

31,87

31,87

Buğday

HTS

6,57

6,57

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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