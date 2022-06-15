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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

15.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Buğday

HTS

6,50

6,60

İnek sütüHMS

6,78

7,20

TahinHTS

51,05

70,99

Pekmez

HTS

48,54

48,54

Reçel

HTS

22,29

41,38

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:31
Yatsı
22:14
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