Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 6,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Buğday
HTS
6,50
6,60
İnek sütüHMS
6,78
7,20
TahinHTS
51,05
70,99
Pekmez
HTS
48,54
48,54
Reçel
HTS
22,29
41,38
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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