AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda tavuk etinin kilogramı en düşük 15,82 lira, en yüksek 15,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Tavuk eti

HTS

15,82

15,84

Piliç etiHTS

30,36

43,57

Kuzu karkas kesim HTS

81,18

90,21

Pirinç

HTS

12,75

12,75

Yem

HTS

5,00

8,01

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz