AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda tavuk etinin kilogramı en düşük 15,82 lira, en yüksek 15,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Tavuk eti
HTS
15,82
15,84
Piliç etiHTS
30,36
43,57
Kuzu karkas kesim HTS
81,18
90,21
Pirinç
HTS
12,75
12,75
Yem
HTS
5,00
8,01
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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