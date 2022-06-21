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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda tavuk etinin kilogramı en düşük 15,82 lira, en yüksek 15,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Tavuk eti

HTS

15,82

15,84

Piliç etiHTS

30,36

43,57

Kuzu karkas kesim HTS

81,18

90,21

Pirinç

HTS

12,75

12,75

Yem

HTS

5,00

8,01

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:16
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