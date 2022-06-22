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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

22.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Arpa

HTS

2,50

2,50

BuğdayHTS

6,72

7,00

YemHTS

3,30

7,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:16
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