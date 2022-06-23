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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.06.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 147,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

147,59

147,59

Karkas etHTS

55,00

100,00

PastırmaHTS

362,14

362,14

Susam

HTS

37,60

37,60

Buğday

HTS

7,04

7,04

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:27
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:17
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