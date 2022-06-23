AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 147,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Sucuk
HTS
147,59
147,59
Karkas etHTS
55,00
100,00
PastırmaHTS
362,14
362,14
Susam
HTS
37,60
37,60
Buğday
HTS
7,04
7,04
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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