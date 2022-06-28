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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

28.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

130,00

130,00

Sığır etiHTS

90,00

112,71

Karkas etHTS

77,00

140,01

Buğday

HTS

6,95

7,55

Haşhaş ezmesi

HTS

62,69

68,57

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:06
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:17
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