Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 143,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

143,26

143,26

Kemiksiz etHTS

166,00

270,00

PastırmaHTS

292,20

292,20

Salam

HTS

134,17

134,17

Buğday

HTS

6,50

6,55

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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