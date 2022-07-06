YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

06.07.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 143,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

143,26

143,26

Kemiksiz etHTS

166,00

270,00

PastırmaHTS

292,20

292,20

Salam

HTS

134,17

134,17

Buğday

HTS

6,50

6,55

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdiAfyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Anahtar Kelimeler:
sucuk

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:32
Öğle
13:08
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:14
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.