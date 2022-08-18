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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 7,25 lira, en yüksek 7,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Buğday

HTS

7,25

7,48

ArpaHTS

5,81

6,12

YulafHMS

5,20

5,50

Buğday unu

HMS

6,92

7,00

Karaciğer

HTS

92,15

99,91

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

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