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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

22.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Buğday

HMS

7,00

7,00

BuğdayHTS

6,90

6,90

ArpaHMS

5,20

5,90

Arpa

HTS

5,93

6,04

Ayçiçek küspesi

HTS

3,50

3,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:15
Afyonkarahisar ECZANELER
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