Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 65 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

65,00

78,00

İnek etiHTS

110,00

110,00

Kemiksiz etHTS

121,00

310,00

Kuzu eti

HTS

97,00

120,00

Buğday

HTS

6,20

6,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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