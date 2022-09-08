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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

08.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 65 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

65,00

78,00

İnek etiHTS

110,00

110,00

Kemiksiz etHTS

121,00

310,00

Kuzu eti

HTS

97,00

120,00

Buğday

HTS

6,20

6,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday sığır eti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
20:45
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