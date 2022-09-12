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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

12.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Manda eti

HTS

85,00

85,00

BuğdayHTS

6,40

6,40

ArpaHMS

5,80

5,80

Beyaz haşhaş

HTS

59,70

59,70

Yem

HTS

5,58

6,81

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:38
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