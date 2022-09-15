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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

15.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır karkas kesimin kilogramı en düşük 59,40 lira en yüksek 79,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır karkas kesim

HTS

59,40

79,20

BuğdayHTS

6,95

7,00

ArpaHMS

4,50

6,50

Mısır

HTS

5,45

6,35

Yem

HTS

6,56

8,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:15
Yatsı
20:32
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