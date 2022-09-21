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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira ile en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

68,00

82,00

Kuzu etiHTS

79,00

110,00

Beyaz haşhaşHMS

48,00

51,00

Buğday

HMS

6,50

7,20

Arpa

HMS

5,30

6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday sığır eti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:56
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:20
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