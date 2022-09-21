AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira ile en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

68,00

82,00

Kuzu etiHTS

79,00

110,00

Beyaz haşhaşHMS

48,00

51,00

Buğday

HMS

6,50

7,20

Arpa

HMS

5,30

6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz