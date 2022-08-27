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Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

27.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 kişinin silahla, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin kentteki adresleri ile araçlarındaki aramalarda, 6 tüfek, 3 tabanca, 1100 mermi ve 250 fişek ele geçirildi.

Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta 25 Ağustos'ta iki grup silah ve sopalarla kavga etmiş, 5 kişi silah, 3 kişi de darbedilerek yaralanmıştı.

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polis Dinar Afyonkarahisar kavga

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