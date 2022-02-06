Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören köy sakinleri, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Sandıklı itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibi Türkavcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz