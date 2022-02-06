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Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

06.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde olduğu düşünülen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören köy sakinleri, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Sandıklı itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibi Türkavcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

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