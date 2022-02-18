YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

18.02.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fakıpaşa Mahallesi Sinan Halife Çeşme Sokak'taki Fadime Demirbaş (38) ile 5 çocuğunun yaşadığı binanın üçüncü katındaki kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında anne Demirbaş 5 çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Demirbaş, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:
Aksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatıAksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı
Anahtar Kelimeler:
yangın polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:39
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:02
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.