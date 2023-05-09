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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

09.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün yaşanan kavgada Ömer T'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Zanlıların A.Ü. (17) ile G.E. (17) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, bir parkta alkol aldıklarını, Jandarma Kavşağı'nda Ömer T'nin kullandığı aracın üzerlerine gelmesi nedeniyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada maktulü bıçaklayarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenevler Mahallesi'nde A.Ü. ve G.E. ile Ömer T. arasında dün tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Ömer T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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