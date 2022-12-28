Afyonkarahisar'da bir zincir market şubesi mühürlendi

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, zabıta ekiplerince denetlenen bir zincir marketi mühürlediklerini söyledi.

Göreve geldikleri 2019 yılında itibaren tüm marketleri stokçuluk, fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünler yönüyle denetlediklerini belirten Koyuncu, "Denetimler sonucunda kanunun emrettiği şekilde önceki yıllarda da çok defa marketlere ceza yazdık ve yine önceki yıllarda da market kapatma cezası uygulamıştık. Ekiplerimizin denetimleri sonucu bir zincir marketi mühürledik." diye konuştu.

