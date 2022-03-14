YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

14.03.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Denizli'de arsa, ev ve otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internette satışa çıkarılan ikinci el otomobil, traktör, tarım aletleri, arsa, daire gibi ilanlar için ödenen kapora üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

İncelemede, internet sitelerindeki ilanların kopyalanıp, piyasa değerinin altında satışa çıkarıldığı ve alıcılardan kapora alındığı tespit edildi.

Afyonkarahisar ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler H.E, Y.Y, OY, F.K. ve G.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldüTrabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:26
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan etti

Gözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.