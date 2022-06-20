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Afyonkarahisar'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı

20.06.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

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