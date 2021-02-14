Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, eve düzenlediği baskında, 10 kişiyi bir masa etrafında kumar oynar vaziyette yakaladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 9 kişiye, toplam 12 bin 24 lira ceza yazıldı.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla da A.O. hakkında adli işlem yapıldı.

