Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürü işbirliğinde semt pazarlarına ve marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde fiyat dalgalanmalarının ve aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlenmeye çalışıldı.

Denetimlere Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer bizzat katılırken, fahiş fiyat artırımının önüne geçme adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Pandemi süreci boyunca maske- mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fahiş fiyat uygulamalarına karşı da çalışma yaptıklarını kaydeden Çelik, her zaman sahalarda olacaklarını belirtti. Çelik, “Artan fahiş fiyat ve etiket kontrolü amacıyla her gün her pazarda yaptığımız gibi denetimlerimize devam ediyoruz. Pek çok komisyonda zabıta teşkilatımızdan arkadaşlarımız var. Bu zor dönemde halkımızın yanında olmak adına denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle bizlerden desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımıza, Valimiz Gökmen Çiçek’e ve Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e teşekkür ediyorum” dedi.