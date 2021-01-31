YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi

Afyonkarahisar’da fahiş fiyat ve etiket denetimi

31.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürü işbirliğinde semt pazarlarına ve marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürü işbirliğinde semt pazarlarına ve marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde fiyat dalgalanmalarının ve aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını belirlenmeye çalışıldı.
Denetimlere Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer bizzat katılırken, fahiş fiyat artırımının önüne geçme adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Pandemi süreci boyunca maske- mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fahiş fiyat uygulamalarına karşı da çalışma yaptıklarını kaydeden Çelik, her zaman sahalarda olacaklarını belirtti. Çelik, “Artan fahiş fiyat ve etiket kontrolü amacıyla her gün her pazarda yaptığımız gibi denetimlerimize devam ediyoruz. Pek çok komisyonda zabıta teşkilatımızdan arkadaşlarımız var. Bu zor dönemde halkımızın yanında olmak adına denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle bizlerden desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımıza, Valimiz Gökmen Çiçek’e ve Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Haksız fiyat artışlarını önlemek adına denetimleri yapıyoruz”
Sümer ise haksız fiyat artışlarını önleme adına Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye çapında başlatılan çalışmaları Afyonkarahisar’da aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Sümer, “Ticaret Bakanlığımızın Türkiye çapında başlatmış olduğu haksız fiyat artışlarını önlemek adına yapmış olduğumuz çalışmalar ilimizde başta valimiz olmak üzere belediye başkanımızın da desteği ile aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz sırasında fiyat dalgalanmalarını, aşırı fiyat artışlarının nereden kaynaklandığını tespit ediyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:58
Öğle
13:16
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Çıçek Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar

Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.