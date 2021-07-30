Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan aranan F.B'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda F.B'yi yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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